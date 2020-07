Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Companiei Nationale Unifarm SA, Adrian Ionel, respinge acuzatiile de coruptie, printre care luare de mita si abuz in serviciu, facute de DNA la adresa sa, in cazul echipamentelor medicale importate de statul roman din Turcia. "Sunt nevinovat si astept sa pot convinge…

- Percheziții in forța, joi dimineața, in București, dar și in județele Ilfov și Prahova, intr-un dosar instrumentat sub coordonarea Parchetului Militar la persoane acuzate ca au furat produse de lux, cosmetice și bauturi din containerele incarcate la bordul avioanelor de pe Aeroportul Otopeni, se arata…

- Garda de Mediu a Municipiului Bucuresti are in total 12 comisari disponibili pentru controale pe teren, adica o echipa de doua persoane alocata fiecarui sector al Capitalei, a declarat, marti, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, la o dezbatere despre calitatea aerului. "In ultima…

- Reprezentantii sectorului HoReCa au avut, in cursul zilei de luni, o intalnire cu oficiali ai Guvernului Romaniei in vederea continuarii discutiilor referitoare la reluarea activitatii in acest sector. La discutii au participat secretarul de stat in Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri…

- Haosul cu care a fost gestionata perioada starii de urgența naște neincredere in randul oamenilor de afaceri din Romania. Conform celui mai recent studiu publicat de MKOR Consulting, nivelul increderii in instituții este foarte scazut, de numai 2,7 puncte din 7. Astfel, 72% dintre respondenți au…

- „Admite propunerea procurorului formulata in dosarul de urmarire penala al Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi. (…) Dispune arestarea preventiva a inculpatilor Dawoud Zuhair Abdel Nabi Ali, zis Zaher, si Ahmed Faud, urmariti penal pentru savarsirea infractiunilor de „ucidere din culpa” (9 persoane…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat, miercuri seara, ca are in analiza o relaxare a restrictiilor pentru persoanele peste 65 de ani, iar intervalul orar in care acestea pot merge la cumparaturi va fi mutat mai de dimineata, scrie Agerpres. „Avem in analiza o relaxare a programului persoanelor…