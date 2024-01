AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ R.A. organizeaza in data de 12.02.2024, ora 10.00, selectie pentru ocuparea postului vacant pe perioada nedeterminata: Referent de specialitate – Compartiment Control Financiar Preventiv/Control Financiar de Gestiune: 1 post vacant. Conditii necesare: • Studii superioare economice absolvite cu diploma de licența; • Experiența in domeniul economic de minimum 2 ani; • Cunostinte Microsoft Office (Word, Excel); • Cunoștințe aprofundate in domeniul activitații economico-financiare, legislației financiar contabile și fiscale; • Capacitate de analiza si sinteza,…