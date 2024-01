Aeroportul din Budapesta a înregistrat anul trecut 14,7 milioane pasageri Anul trecut, aproape toate restrictiile legate de COVID au fost eliminate din operatiunile aeroportului din Budapesta, lucru care se reflecta, printre altele, si in numarul de pasageri. In acest an, se asteapta recuperarea totala a numarului record de pasageri inregistrat in anul anterior pandemiei. Anul trecut, 131 de zboruri directe ale 39 de companii aeriene au fost operate din Budapesta, inclusiv spre si dinspre patru orase chineze, Beijing, Shanghai, Ningbo si Chongqing, ceea ce a dus la o crestere a numarului de calatori de afaceri, dar calatoriile leisure (turistice) continua sa reprezinte… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Orchestra Naționala a Companiei "Teleradio Moldova" dirijata de Gheorghe Mustea, Artist al Poporului, cavaler al Ordinului Republicii, a efectuat un turneu extraordinar in China. "Programul concertelor prezentate in unele dintre cele mai mari orașe, cum ar fi Beijing, Shanghai, Guangzhou, Chengdu și…

- Indicele regional Stoxx 600 a incheiat anul2023 in crestere cu 12,64% fata de anul precedent, dupa un declin de 12,9% in 2022. Vineri, indicele Stoxx 600 a avansat cu 0,1% si aproape toate sectoarele au fost in crestere, pe fondul unor tranzactii slabe. Pietele din Londra au inchis devreme, iar indicele …

- In contextul in care Europa, China și America de Nord au norme de emisii tot mai stricte, producatorii de automobile și-ar putea indrepta atenția catre țari care, in prezent, nu sunt foarte interesate de protejarea mediului inconjurator, pentru a-și vinde mașinile poluante. Cel puțin asta demonstreaza…

- China este cea mai mare țare asiatica și a doua ca numar de populație din lume. China are o istorie și o cultura foarte bogate și de ea sunt legate o mulțime de curiozitați și lucruri interesante.Despre ChinaChina e este cea mai mare dintre toate țarile asiatice. Ocupand aproape intreaga masa terestra…

- Institutul Cultural Roman (ICR) a organizat, joi, la Beijing, o conferința de presa impreuna cu trupa de jazz din Romania, JazzyBIT, aflata in China pentru doua concerte programate in cluburile Blue Note din Beijing și Shanghai. La eveniment au participat jurnaliști chinezi și studenți chinezi care…

- Premierul australian Anthony Albanese și președintele chinez Xi Jinping se vor intalni la Beijing. Albanese, care a aterizat sambata la Shanghai, este primul lider australian care viziteaza China din 2016 incoace, potrivit BBC.Vizita este vazuta ca un moment-cheie in dezghețarea relațiilor dintre…

- „Din punct de vedere legal, procedura judiciara in Romania a fost realizata, așteptandu-se acordul final al autoritatilor chineze”, a transmis Ministerul Justiției, intr-un raspuns pentru Libertatea. Acesta vine dupa ce Marius Balo, romanul care a petrecut 8 ani intr-o inchisoare din Shanghai, a intrat…

- Membrii formației timișorene JazzyBIT vor susține doua concerte in China in cursul lunii noiembrie, evenimentele urmand sa se desfașoare in legendarul club Blue Note Jazz din Beijing și Shanghai. „Ne bucuram sa va anunțam ca in luna noiembrie vom avea doua concerte in China, și nu oriunde, ci la legendarul…