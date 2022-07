Stiri pe aceeasi tema

- Aleșii locali ploieșteni vor analiza, vineri, un nou proiect de hotarare cu privire la zonele unde pot fi parcate dubele, autobuzele, microbuzele și remorcile in Ploiești. Proiectul prevede ca este interzisa parcarea unor astfel de vehicule, pe timpul nopții, in parcarea de la bloc sau pe trotuare.…

- Guvernul a aprobat infiintarea a doua Centre Regionale de Sanatate Publica la Craiova si Galati, in baza unei hotarari adoptate miercuri privind organizarea si functionarea Institutului National de Sanatate Publica (INSP) si pentru aprobarea infiintarii unor activitati finantate integral din venituri…

- Saptamanal au loc acțiuni de ridicare a mașinilor posibil abandonate de pe domeniul public. Mașini care fie au cauciucurile desumflate, mașini prin care a crescut deja iarba, pline de rugina și care arata clar ca fiind a nimanui. Și totuși ele au un proprietar, pe care Poliția Locala trebuie sa il identifice.…

- Doi proprietari de microbuze din Timișoara sunt din aceasta saptamana mai saraci. Municipalitatea timișoreana a ridicat doua asemene vehicule abandonate pe spațiul public. A durat șase luni pana cand decizia a fost aplicata. Cele doua vehicule erau parcate in Iosefin, langa Podul de Fier, respectiv…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) transmite public, printr-un comunicat, ca a constatat noi probleme pe piața polițelor RCA. Finalul anului 2022 poate aduce o noua criza financiara in domeniul asigurarilor, cu efecte de risc sistemic, dupa falimentul…

- Utilizarea pajiștilor aflate in domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor se va putea face numai de catre crescatorii de animale, persoane fizice sau juridice care au animale inscrise in Registrul National al Exploatațiilor (RNE) și/sau in Sistemul de identificare și inregistrare a ecvideelor…

- Coalitia de guvernare a decis, in ședința de ieri, lansarea unui nou pachet de masuri sociale si economice „Sprijin pentru Romania”, in valoare de 1,1 miliarde euro. Potrivit unei postari de pe pagina de Facebook a Guvernului, este vorba despre: amanarea pentru 9 luni a ratelor la banci pentru cetatenii…

- Miniștrii Apararii din Romania și Portugalia au semnat astazi un acord privind cooperarea in domeniul apararii. „Noul Acord va contribui atat la extinderea și aprofundarea cooperarii bilaterale in domeniul apararii, cat și la intarirea colaborarii in contextul NATO și UE, creand astfel premisele consolidarii…