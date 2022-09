FLETCHER a lansat single-ul Better Version

FLETCHER a lansat single-ul „Better Version”. Este cea mai recentă lansare de pe albumul ei de debut, “Girl Of My Dreams”, care va fi lansat pe 16 septembrie prin Capitol Records. O expresie brută a durerii de după despărțire, „Better Version” oferă ceea ce FLETCHER se referă ca reversul „Becky’s So Hot” – single-ul… [citeste mai departe]