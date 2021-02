AEP: 18.938.430 de cetăţeni cu drept de vot înscrişi în Registrul electoral la data de 31 ianuarie Autoritatea Electorala Permanenta informeaza vineri ca, la sfarsitul lunii ianuarie, in Registrul electoral figurau 18.938.430 de cetateni cu drept de vot, cu 10.927 mai putini fata de luna decembrie a anului trecut.



Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, numarul total de cetateni cu drept de vot inscrisi in Registrul electoral, la data de 31 ianuarie 2021, este de 18.938.430, cu 10.927 mai putini fata de ultima informare publica. La data de 31 decembrie 2020 figurau in Registrul electoral 18.949.357 de alegatori romani.



