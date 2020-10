Stiri pe aceeasi tema

- Dana Rogoz și-a pierdut tatal in urma cu cațiva ani, cand actrița abia devenise mama. Chiar daca aveau o relație buna, se pare ca nu intotdeauna lucrurile in familia ei au stat așa bine. Vedeta a scos la iveala, amanunte mai puțin știute. „Acum situația este sub control, dar pana acum evitam sa vorbesc…

- Adriana Bahmuțeanu a fost astazi operata de urgența. Fosta prezentatoare TV avea probleme mai vechi cu varicele, iar in ultima perioada acestea s-au agravat. Vedeta a facut primele declarații despre starea ei de sanatate.„In campanie am mers cate 20 de kilometri pe zi, 10 dimineața și 10 seara. Nu am…

- Ioana Filimon a trecut prin clipe de groaza din cauza unui fost iubit. Vedeta a evitat sa vorbeasca despre acest subiect sensibil din viața ei. A fost agresata și inșelata, iar acum face primele declarații, despre violența domestica.Invitata la o emisiune de televiziune, Ioana Filimon a dezvaluit ca,…

- Bianca Pop a refacut filmul din noaptea de coșmar in care ar fi fost drogata și violata de mai multe persoane pe care, culmea, le cunoștea. Vedeta a facut afirmații halucinante despre experiența traita.

- Alin Oprea și Larisa, fosta lui soție, sunt in plin divorț. Deși cei doi au incercat sa se separe la notar, desparțirea oficiala va avea loc la tribunal! Cantarețul a facut declarații dureroase despre mariajul cu aceasta.

- Simona Gherghe a postat un mesaj emotionant pe Facebook, legat de dortinta sa de a deveni mama. Cosmarul prin care a trecut Simona Gherghe. A fost batuta si umilita: "Ma lovea cu pumnul. Chinul a durat vreo trei ani" "M-am decis sa vorbesc despre o perioada dificila din viața mea. Ma…

- Macel Pavel a povestit, intr-un interviu pentru Viva, momentele critice prin care a trecut in perioada in care a fost infectat cu noul coronavirus. Experienta l-a facut sa-si reconsidere prioritatile, iar de acum vrea sa urmeze "un stil de viața cat mai sanatos si mai echilibrat, mai ales ca diagnosticul…