Adriana Pistol a lucrat la Institutul Național de Sanatate Publica Director – Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Aceasta a studiat Universitatea de Medicina și Farmacie Carol Davila, București intre anii 1972-1988 – titlu acordat – doctor medic.

Intre 1991-1994 a fost medic rezident epidemiolog, in 1994 a devenit medic specialist epidemiolog, in 1999 a deținut titulatura de medic primar in specializarea sa, ulterior in anul 2014 devenind medic in științe medicale, UMF Carol Davila, București. Specializarile au avut loc intre 1999-2000, anume Mastre…