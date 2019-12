Victor Ponta a contribuit decisiv la scoaterea PSD de la guvernare, cu Viorica Dancila premier, dar tot el ar putea ajuta la relansarea social-democraților. O spune Adrian Nastase, care știe și care e marele defect al omului pe care l-a numit ”micul Titulescu”, in trecut.

”Victor Ponta este un om cu multe calitați, dar are și defecte. Nu are rabdare. A creat un partid, nu știu cum va ieși. O alianța nu știu daca e cel mai bun termen. Balanța este dezechilibrata inspre drepta. Trecutul trebuie lasat in urma și trebuie gandit in perspectiva.”, a spus Adrian Nastase, marți seara, la Realitatea…