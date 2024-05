Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele PNL le-a transmis miercuri, tinerilor liberali, ca nu vor avea vacanta in aceasta vara, pentru ca ”batalia cea mai importanta pentru PNL este pe 15 septembrie”, la primul tur al alegerilor prezidentiale.

- „Va apreciez și va admir, nu doar pentru inițiativa aceasta, ci va admir ca generație. Sunteți prima generație care s-a nascut in libertate, sunteți prima generație care va dezvoltați cu tehnologia. Aveți acces direct la tot ce inseamna tehnologie. Sunteți prima generație care intrați in contact direct…

- „In momentul de fata, in 13 martie, a fost votat in Parlamentul European documentul AI Act, care este unul extrem de important. Noi, ca tara, din 26 septembrie anul trecut, am lansat in dezbatere publica strategia Romaniei de inteligenta artificiala. Chiar saptamana aceasta am trimis-o catre alte ministere…

- Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei susține tinerii cercetatori romani implicați in dezvoltarea inteligenței artificiale și ofera o platforma pentru aceștia in vederea implicarii in proiectul startup-ul de inteligența artificiala „Grok”, fondat și condus de celebrul antreprenor Elon…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a spus miercuri in cadrul Congresului PPE ca PNL se afla intr-o coalitie care dovedeste ca politica nationala si europeana este o prioritate. Trebuie sa invatam din lectiile trecutului si sa evitam o politica a urii si sa devenim constructivi, a aratat Ciuca, citat de…

- Directorul general al Meta, Mark Zuckerberg, intentioneaza sa viziteze Coreea de Sud, unde urmeaza sa aiba niste intalniri cheie, potrivit unui comunicat al Meta de miercuri, care nu a oferit detalii, transmite Reuters, citat de news.ro. Zuckerberg ar urma sa se intalneasca cu presedintele Samsung Electronics,…

- La Institutul de Cardiologie a fost inaugurat și pus in funcțiune un tomograf computerizat performant, cu o capacitate de 320 de slice. Potrivit Ministerului Sanatații, este primul și unicul echipament de ultima generație intr-o instituție medicala publica din țara, care va permite investigarea maladiilor…

- Intrebat daca l-ar susține pe premierul Marcel Ciolacu intr-o eventuala cursa pentru Palatul Cotroceni, Nicolae Ciuca a afirmat ca nu este membru PSD, ci PNL și ca va susține intotdeauna candidatul liberal. Intrebat despre varianta ca cele 2 partide sa convina asupra unui candidat unic, iar acela sa…