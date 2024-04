Alianța se crăcănează Dupa ce-au sfeclit-o cu doamna profesionista și independenta, Alianța PSD-PNL și-a dst masura cu noua soluție de ieșire din impas. Pe post de cap de lista s-au mulțumit cu doua figuri cind sinistre,cind comice. Adica i-au mai umflat nițel in importanța pe Mihai Tudose și pe Rareș Bogdan. Cele doua aratari politice vor fi barbații care sa reprezinte țara in Parlamentul European și sa vorbeasca pentru ea. Caci de luptat, nici vorba! Mai bine se duc la Monte Carlo! Dupa acest eșec comic, gen gluma cu Pacala și Tindala, treaba a mers prost și prin provincie, și cu candidatul pentru Primaria Capitalei.… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alianța Electorala PSD – PNL și-a stabilit sediul in cladirea de pe Kiseleff 57, sediul de langa Arcul de Triumf din Capitala, folosit in urma cu 13 ani de Uniunea Social-Liberala (USL). Conform unor surse citate de Hotnews.ro, sediul a fost inchiriat pana la sfarșitul acestui an, pentru o chirie lunara…

- Universitatea Naționala de Muzica din București gazduiește o expoziție de excepție ce aduce in prim-plan viața și creația marelui compozitor roman Ciprian Porumbescu. Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei iși propune sa ofere studenților și profesorilor o incursiune in lumea acestui geniu…

- Catalin Cirstoiu, candidatul PSD-PNL la Primaria Capitalei, a raspuns, vineri, legat de averea pe firma deținuta, ca este om cinstit și nu are de gand sa acunda cine este sau ce face.Catalin Cirstoiu deține prin intermediul firmelor sale și ale soției o avere, care include apartamente in București,…

- Dupa cum se știe deja, PSD și PNL au decis sa formeze o alianța pentru alegerile europarlamentare, care vor avea loc pe data de 9 iunie, in aceeași zi cu alegerile locale. Ei bine, Marcel Ciolacu a spus acum cate posturi de europarlamentar considera ca va caștiga alianța. Previziunea lui Marcel Ciolacu…

- Cristian Popescu Piedone a ținut sa-i raspunda premierului Marcel Ciolacu dupa ce l-a invocat in conferința de lansare a candidatului comun PSD-PNL. Primarul Sectorului 5 al Capitalei, Cristian Popescu Piedone , a dezmințit miercuri seara, la Antena 3, zvonurile care circulau cu privire la o posibila…

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, a anunțat marți, 19 martie, ca Gabriela Firea se va regasi pe lista coaliției la alegerile europarlamentare din 9 iunie si va coordona alaturi de ministrul energiei, Sebastian Burduja, campania electorala pe București, transmite News.ro. Citește și: Manager…

- Crin Antonescu a facut dezvaluiri incendiare in direct la Realitatea PLUS. Fostul lider PNL a declarat ca Victor Ponta a susținut dezvoltarea proiectului de la Roșia Montana. Crin Antonescu a povestit ca ruperea USL a fost facuta din cauza scandalului din jurul aurului din munții Apuseni. Mai mult,…

- Șeful statului, Klaus Iohannis, care se apropie de finalul mandatului de președinte al Romaniei, și premierul Marcel Ciolacu, liderul PSD, care se pregatește sa candideze la funcția de președinte al Romaniei, au sarbatorit impreuna Mica Unire, la București. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, și…