- Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei a decis azi reabilitarea lui Adrian Nastase, fostul premier al Romaniei.Iata decizia oficiala:Admite cererea de reabilitarea judecatoreasca formulata de petentul Nastase Adrian. Dispune reabilitarea judecatoreasca a petentului Nastase Adrian cu privire…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis marti, 7 decembrie, reabilitarea judecatoreasca a fostului premier Adrian Nastase cu privire cele doua pedepse cu inchisoarea, una de doi ani si cealalta de patru ani. Decizia magistratilor nu este definitiva, informeaza News.ro . „Admite cererea de reabilitarea…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a hotarat reabilitarea judecatoreasca a fostului premier Adrian Nastase, in cazul celor doua condamnari pe care le-a suferit, decizia magistratilor nefiind insa definitiva. Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, marti, reabilitarea fostului premier Adrian…

