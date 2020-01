Adrian Mutu, prezentat oficial ca antrenor al naţionalei U21. Primele declaraţii Adrian Mutu le-a mai pregatit pe FC Voluntari si echipa U21 a lui Al Wahda. Inainte de a avea rolul de antrenor la FC Voluntari, in perioada 2017-2018, Adrian Mutu a fost manager sportiv in cadrul FRF, avand in responsabilitate relatia echipei nationale cu cluburile din tara si din strainatate. "Sunt onorat si este o mare responsabilitate sa fiu la nationala de tineret, mai ales ca vin dupa Mirel Radoi si sper sa continui rezultatele lui. Simt presiunea, mai ales ca vin dupa o performanta mare, normal ca si eu vreau sa continui lucrurile bune. Nu sunt aici sa dau totul peste cap, ci… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

