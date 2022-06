Unul dintre cei mai vechi și apreciați maneliști de la noi din țara, Adrian Minune, și-a anunțat retragerea din muzica. Adrian Simionescu a declarat ca in anul 2024 va avea ultimul sau concert, pe un stadion, iar intrarea va fi gratuita. Va susține ultimul spectacol peste doi ani Manelistul a... The post Adrian Minune se retrage din muzica: „Nu mai vreau sa cant”. Averea fabuloasa stransa de artist appeared first on Tabu .