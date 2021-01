Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS) a fost schimbat din funcție. Premierul Florin Cițu a semnat, joi, decizia prin care președintele CNAS, Adela Cojan, a fost revocata din funcție, iar la conducerea instituției a fost numit Adrian Gheorghe. Mutarea s-a facut…

- Adrian Gheorghe, cercetator in economia sanatații la Imperial College London, va fi viitorul președinte al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate, potrivit unor surse oficiale citate de Libertatea.ro. Citește și: Inedit - Alina Gorghiu ii cere explicații OFICIAL Ralucai Turcan/ DOCUMENT…

- Consiliul de Administratie al Romgaz a decis, in sedinta de luni, numirea lui Aristotel Marius Jude in functia de presedinte al CA si a stabilit componenta comitetelor consultative, conform unui raport remis, luni, Bursei de Valori Bucuresti. "In urma adoptarii Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor…

- Fostul presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), Lucian Duta, a fost condamnat astazi de Tribunalul Bucuresti la 6 ani de inchisoare cu executare, pentru o mita de 6,3 milioane euro, anunța agerpres . Lucian Duța a fost acuzat de DNA ca a primit mita in schimbul acordarii unui contract…

- Adela Cojan, presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, a declarat joi ca populatia trebuie convinsa ca vaccinarea este una dintre cele mai importante masuri de prevenire si combatere a...

- Incepand cu data de 1 decembrie, asigurații pot beneficia de analize de laborator și investigații medicale paraclinice pe intreg teritoriul țarii, in baza unui bilet de trimitere eliberat de medici care sunt in contract cu oricare dintre casele de asigurari de sanatate, informeaza Agerpres, care citeaza…

- Un nou secretar de stat a fost numit, luni, la Ministerul Sanatatii, medicul Ciprian Bogdan. Ciprian Bogdan, de profesie medic, a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Sanatatii printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban. Decizia a fost publicata luni in Monitorul Oficial. Ciprian…

- Liviu Bostan a fost numit in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Institutului National de Administratie, printr-o decizie a premierului Ludovic Orban publicata miercuri in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie, Pavel Nastase a fost eliberat din functia de presedinte…