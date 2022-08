Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor Adrian Caciu spune ca ordonanța(OUG) privind majorarea salariilor bugetarilor va fi aprobata saptamana viitoare. „A fost o decizie luata in coaliție. Nu e vorba de bani și nu e vorba neaparat de majorari, o sa reiau puțin trecutul: Am facut legea bugetului de stat, am venit ca dam…

- Majorarea salariilor pentru angajații la stat, aprobata saptamana viitoare. Sporurile, discutate separat Ordonanta privind majorarea salariilor bugetarilor ar putea fi aprobata saptamana viitoare, iar sporurile vor fi discutate separat, spune ministrul Finanțelor, Adrian Caciu. ”Cred ca Ordonanta va…

- ”A fost o decizie luata in coalitie. Nu e vorba neaparat de bani si nu e vorba de majorari. As vrea sa reiau putin, daca imi permiteti, trecutul. Am venit in fata dumneavoastra, am spus ca dam catre zona bugetara doar pentru doua familii ocupationale, sanatate si educatie, si ca pentru celelalte familii…

- Fostul premier Ludovic Orban, presedintele partidului Forta Dreptei, considera ca noua ordonanta de urgenta care creste salariile bugetarilor este "o sfidare" la adresa celorlalti angajati din Romania. Ludovic Orban a criticat, la RFI, noua varianta a OUG privind salariile bugetarilor. "La fel de inoportuna…

- Guvernul a decis sa retraga ordonanța de urgența dupa ce Consiliul Economic și Social a decis ca masura este discriminatorie, deoarece nu toți bugetarii primesc majorarea salariala, scrie Economedia . Astfel, toți bugetarii vor primi o majorare salariala, insa cu diferența de un sfert pana la grila…

- Guvernul a aprobat, miercuri, normele metodologice pentru aplicarea ordonantei privind amanarea ratelor la credite, a anuntat ministrul Finantelor, Adrian Caciu. El a subliniat ca de aceasta facilitate beneficiaza cei aflați intr-o situație dificila și a recomandat ca cei care pot sa isi plateasca ratele…

- Guvernul a adoptat in sedinta de vineri, prin ordonanta, o serie de modificari la Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. Premierul Nicolae Ciuca a declarat vineri, ca in urma discuțiilor, Guvernul a decis sa elimine excepțiile, iar pe de alta parte sa asigure mediului de afaceri predictibilitate…

- Guvernul a adoptat, in ședința de vineri, Ordonanta de modificare a Codului Fiscal. E vorba de forma finala a acestei ordonanțe, unele dintre masuri urmand sa intre in vigoare chiar de la inceputul lunii viitoare. La finalul ședinței de Guvern, ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a facut precizari pe…