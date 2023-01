Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier s-a produs cu puțin timp in urma la ieșirea din localitatea Sintea Mare spre Chișineu Criș. Un autoturism a parasit carosabilul, intrand in șanțul șoselei. Un barbat, șoferul mașinii, a reușit sa iasa din autoturism. O tanara de 16 ani, insarcinata in luna a șaptea, a ramas incarcerata.…

- Un scurt-circuit electric a provocat un incendiu intr-o casa din Șepreuș. Din fericire, intervenția prompta a pompierilor a facut ca focul sa nu se extinda, fiind afectata doar o camere cu bunurile aflate in ea. „In aceasta noapte, (21.01.2023) in jurul orei 02:45, pompierii militari ai Detașamentului…

- Un incendiu a izbucnit miercuri dupa-amiaza intr-o sala de clasa a unei școli din orașul Chișineu-Criș, județul Arad, din cauza unui scurtcircuit produs la instalația de iluminare a unui brad de Craciun. Potrivit ISU Arad, incendiul a avut loc intr-o sala de clasa, pe o suprafața de aproximativ 16 metri…

- Un grav accident s-a produs sambata pe o șosea din județul Arad. Șoferul unei mașini a murit dupa ce a fost strivit de un tir. Accidentul s-a produs pe DN 79A, la ieșirea din orașul Chișineu-Criș. Potrivit echipelor de intervenție, au fost implicate un autoturism și un autotren. Șoferul autoturismului…

O femeie in varsta de 82 de ani a fost gasita decedata, sambata, intr-o anexa a gospodariei sale care a fost distrusa de un incendiu, in orasul Chisineu-Cris.