Adolescent împușcat cu un pistol cu bile. S-a întâmplat în sectorul 3 din Capitală Totul s-a intamplat intr-un parculeț din cartierul Salajan, acolo unde se adunasera doua grupuri de tineri, potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS. Agresorii au fost depistați de polițiști iar cel care a tras cu pistolul a fost reținut. Victima a ajuns la spital pentru ingrijiri medicale, cu doua rani ușoare produse de arma de airsoft. „In urma cercetarilor, au fost identificați și depistați 3 tineri cu varste cuprinse intre 17 și 19 ani, banuiți de comiterea faptei. Au fost conduși la audieri, iar unul dintre ei, in varsta de 18 ani, banuit ca a agresat partea vatamata folosind și… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

