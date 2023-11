Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii ARBDD a transmis o informare cu privire la o situatie legata de cresterea cotei Dunarii la Tulcea, iar tendinta arata acelasi trend pe viitor. De altfel, vorbim o tendinta de continua crestere."In atentia pescarilor din Rezervatia Biosferei Delta DunariiAdministratia…

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunța Cod Galben de ingheț. Avertizarea meteo este valabila pentru intreg teritoriul Repuvlicii Moldova. In perioada 17-19 octombrie 2023, in orele nocturne și ale dimineții, se prevad inghețuri cu intensitatea de -1 pana la -3 grade Celsius. Meteo

- Potrivit Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii ARBDD , avand in vedere datele din Buletinul hidrometeorologic al Judetului Tulcea transmis de catre SGA Tulcea, cotele Dunarii la Tulcea au coborat sub 50 centimetri si tendinta este in scadere.Prin urmare intra in vigoare prevederile articolului…

- De sambata, 14 octombrie, Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (ARBDD) interzicere utilizarea unor unelte de pescuit precum setca și navodul, in Delta Dunarii, deoarece nivelul apelor Dunarii a coborat sub 50 de centimetri la Tulcea. ARBDD a anunțat, astazi, ca de maine, 14 octombrie, pescarii…

- Statia de Repompare Cotu Vaii din judetul Constanta a inregistrat astazi ndash; 06 octombrie 2023, la ora 15.30, o avarie la nivelul sistemului de alimentare cu energie electrica, motiv pentru care pompele de la nivelul acesteia nu au mai putut functiona.Prin urmare, sunt afectati de lipsa apei consumatorii…

- Rusia a doborat 31 de drone ucrainene pe teritoriul rus si a respins o tentativa de debarcare a Kievului in Peninsula Crimeea - militari ucraineni care se indreptau catre nord-vestul peninsulei anexate in 2014 la bordul unui ”vapor militar rapid si a trei jet-ski-uri (scutere acvatice)” -, anunta miercuri…

- Ministrul de Interne Catalin Predoiu a prezentat, luni, concluziile Corpului de Control in cazul tragediei de la 2 Mai, in urma caruia doi tineri au murit dupa ce au fost loviti de o mașina condusa de un șofer drogat. Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a declarat luni la prezentarea raportului Corpului…

- Banca centrala a Rusiei a majorat marti rata dobanzii cheie cu 350 de puncte de baza, pana la 12%, o masura de urgenta pentru a incerca sa opreasca slabirea rublei fata de dolar, scrie Reuters.