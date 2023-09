Administratia Fondului Imobiliar SRL, parte intr-un dosar aflat pe rolul Tribunalului Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Nordis Management SRL este vizata de o cerere de insolventa, dosarul fiind inregistrat pe rolul Tribunalului Bucuresti, cu termen pentru data de 9 octombrie 2023. Pe rolul Tribunalului Constanta a fost inregistrat un nou dosar in care figureaza compania Nordis Management SRL Conform portalului instantelor…

- In cauza, au fost aduse de catre parti obiectiuni la raportul de expertiza privind incadrarea in zona a terenului pentru care se vor stabili despagubiri. Noul termen a fost stabilit pentru data de 12 ianuarie 2024, ora 11.30, la Sectia I Civila a Tribunalului Constanta.Parohia Adormirea Maicii Domnului…

- Acuzata de fapte oribile, alaturi de mai mulți colegi, in celebrul dosar al torționarilor de la Secția 16, Elisabeta Stancu, fosta lui subalterna și iubita a liderului de sindicat Viorel Șeicaru, care esta acuzata și pentru ca ar fi falsificat documente ale Poliției Romane ca sa-l salveze de la pușcarie…

- Luni, pe 24 iulie 2023, pe rolul Curtii de Apel Constanta a fost inregistrat dosarul 4406 118 2023 in stadiul de apel Amintim ca sedinta de Consiliu Judetean Constanta din data de 31 martie 2023 a fost una incarcata de tensiune, in ceea ce priveste transportul public judetean Herli Sof SRL a facut recurs…

- Dumitru Pufleanu a castigat, in urma cu scurt timp, in prima instanta, procesul pentru revendicare deschis de ANAR ABADL pentru terenul de 465 de metri patrati din cartierul Faleza Nord, din Constanta Decizia a fost pronuntata de Sectia I Civila a Tribunalului Constanta, care a respins actiunea in revendicarea…