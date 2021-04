Casa Alba ar examina, totodata, o interzicere totala a produselor pe baza de mentol, care au fost mult timp considerate un produs prin care tinerii incep sa fumeze. Administratia Alimentelor si Medicamentelor (FDA), care exercita un control de reglementare in domeniul tutunului, urmeaza sa raspunda pana la 29 aprilie unei petitii a cetatenilor privind interzicerea produselor din tutun mentolate. O lege adoptata in 2009 a interzis folosirea unor arome de ”bomboana”, ”fructe” si ”condimente” in tigari, din cauza faptului ca pot atrage copiii. FDA estimeaza la 19 milioane numarul fumatorilor de tigari…