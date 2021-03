Stiri pe aceeasi tema

- New Amsterdam este, fara indoiala, serialul care a atras atenția romanilor intr-un mod in care nu prea o facuse cineva anul asta. Serialul se afla de aproape o luna pe primele locuri in TOP-ul Netflix pentru Romania, și nu pare sa coboate prea curand de acolo. In producția difuzata de Netflix, pentru…

- Actrita Simone Ashley, cunoscuta pentru rolul din „Sex Education”, va fi protagonista celui de-al doilea sezon al „Bridgerton”, despre care Netflix a spus ca este cel mai de succes serial al sau.

- Bridgerton, cel mai de succes serial de pe Netflix! Cate persoane l-au urmarit intr-o luna? Bridgerton a devenit cel mai urmarit serial de pe Netflix in doar o luna de zile, reușind sa detroneze The Witcher. A debutat pe data de 25 decembrie, chiar in ziua de Craciun, fiind vizionat de 82 de milioane…

- Primul sezon al serialului "Bridgerton", conceput pentru Netflix de Shonda Rhimes, creatoarea "Grey's Anatomy", a avut o lansare reusita. Potrivit platformei de streaming, 82 de milioane de conturi din lume au privit "cel putin 2 minute" din serial in 28 de zile de la lansarea online. Este…

- Regencycore se refera la stilul influențat de epoca Regency, popularizata de serialul de pe Netflix „Bridgerton”. Regence este cuvantul francez pentru regența și iși da numele intr-o scurta perioada istorica, cand un substitut domnea și in locul unui rege. Au trecut cateva saptamani de cand un stil…

- Serialul „Bridgerton” se va intoarce cu al doilea sezon. Netflix a anunțat ca in curand acesta va intra in producție, iar fanii vor putea sa se bucure de poveste pentru inca un sezon. Anunțul a fost facut cam așa: Lady Whistledown a pregatit și un mesaj special: Inalta societate este animata de ultimele…

- Vesti bune pentru fanii Bridgerton. Producatorul serialului, Chris Van Dusen, devenit un fenomen peste noapte, a anuntat ca serialul va avea 8 sezoane. Bridgerton a fost urmarit deja de peste 64 de milioane de telespectatori in doar o luna de la lansare, devenind al cincilea mare succes in termeni de…