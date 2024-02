Stiri pe aceeasi tema

- Crima infioratoare in Romania. Un tanar de 24 de ani, abia intors in tara din Franta, a devenit calaul propriilor parinti. Individul si-a injunghiat mortal tatal si mama, iar apoi a stat cu ei in casa ore bune inainte sa anunte politistilor fapta. Vecinii il stiau drept un consumator de droguri cu o…

- Șase pakistanezi ar fi implicați in cazul crimei din Timișoara, in care un tanar afgan a fost ucusi in plina strada. Ei au fost prinși intr-un mall din București. Pakistanezii așteptau o calauza Polițiștii au gasit șase suspecți in cazul uciderii afganului pe o strada din Timișoara. Cei șase pakistaneazi…

- Sase cetateni din Pakistan, toti suspecti ca ar fi implicati in cazul uciderii unui migrant din Afganistan, pe o strada din Timisoara, au fost ridicati de politisti dintr-un mall din Bucuresti. Cei sase au acte de sedere in Romania, potrivit news.ro. Politistii au identificat sase suspecti in…

- Sase cetateni din Pakistan, toti suspecti ca ar fi implicati in cazul uciderii unui migrant din Afganistan, pe o strada din Timisoara, au fost ridicati de politisti dintr-un mall din Bucuresti. Cei sase au acte de sedere in Romania.Politistii au identificat sase suspecti in cazul uciderii, pe o strada…

- 47 de migranți din Bangladesh, Siria, Pakistan, Sri Lanka, Irak și Afganistan, au fost depistați, vineri, de polițiștii de frontiera de la Nadlac II, județul Arad, incercand sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunși in doua TIR-uri. Cele doua ansambluri rutiere, conduse de un roman și un turc,…

- In noaptea de 18 spre 19 ianuarie, polițiștii de frontiera satmareni au desfașurat o acțiune pe linia combaterii migrației ilegale. In jurul orei 02.30, polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Berveni, județul Satu Mare, au observat, la aproximativ 1.500 metri de linia de…

- Trei tineri din Gorj au fost reținuți de polițiști dupa ce au fost prinși la furat. Polițiști din cadrul Poliției Orașului Tismana au identificat joi noapte, pe strada Ulița Senatorului din Pocruia, județul Gorj, trei tineri care aveau asupra lor bagaje voluminoase. Data fiind ora tarzie, polițiștii…

- Politistii de frontiera satmareni au depistat, in zona localitații Bercu, 12 cetațeni din Nepal, care intenționau sa treaca ilegal frontiera din Romania in Ungaria, cu scopul de a ajunge intr-o țara din vestul Europei.