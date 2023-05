Adio Tigrul Europei! Economia autohtonă a frânat puternic în primul trimestru din 2023 In primele trei luni din 2023 economia Romaniei a inregistrat un avans de 0,1%, in comparație cu trimestrul anterior. Este un avans inferior celui consemnat in aceeași perioada de economia europeana, care a crescut cu 0,2%. Avansul anual (in comparație cu primul trimestru din 2022) este de 2,3% pe seria bruta si de 2,8% pe seria ajustata sezonier, cea mai anemica evoluție anuala a unui trimestru din ultimii doi ani. Foarte aproape de stagnare Pentru comparație, avansul anual inregistrat de PIB, pe serie bruta, in ultimul trimestru al lui 2022 a fost de 4,5%, aproape… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor Oficiului European pentru Statistica, Romania, alaturi de Spania și Cipru figureaza in topul țarilor cu cea mai mare creștere economica. In randul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele pentru primul trimestru din 2023, cel mai semnificativ avans anual s-a inregistrat…

- Economia europeana nu a intrat in recesiune tehnica in primul trimestru al anului in curs și nici nu o va face in prima jumatate a lui 2023.Ultimele date statistice publicate de Comisia Europeana prezinta o incetinire semnificativa a avansului economic, dar intrarea pe teritoriul negativ nu…

- Romania a ajuns din urma Portugalia la PIB/capita in PPC (indicator care modereaza preturile in tarile UE ca sa arate puterea de cumparare reala a fiecareia), conform datelor furnizate de Eurostat, biroul european de statistica.Cifrele statistice plaseaza Romania la 77% din media europeana in ceea…

- Uniunea Europeana a exportat anul trecut bulbi de orhidee, zambile, narcise si lalele in valoare de 100,6 milioane de euro, in timp ce importurile s-au cifrat la doar 30,9 milioane de euro, arata datele publicate joi de Eurostat.Dintre toate statele membre, Tarile de Jos au fost responsabile singure…

- Numarul vehiculelor electrice de pasageri in Uniunea Europeana a crescut cu 76%, in 2021 comparativ cu 2020, toate statele membre UE raportand cresteri, arata datele publicate de Oficiul European de Statistica (Eurostat), conform economedia.ro . Cele mai mari cresteri, de peste 120%, ale flotei de…

- Unsprezece state membre ale Uniunii Europene (UE) s-au angajat, la sfarșitul lunii februarie, sa „consolideze cooperarea” in domeniul energiei nucleare, susținand ca aceasta va ajuta Europa sa-și reduca dependența de combustibilii fosili. Bulgaria, Croația, Republica Ceha, Finlanda, Franța, Ungaria,…

- The Kyiv Independent relateaza ca producatorul german de arme Rheinmetall este in discutii cu oficialii ucraineni cu privire la construirea unei fabrici de tancuri in Ucraina, citand un raport din revista Der Spiegel. Potrivit sefului companiei, Armin Papperger, o fabrica ar putea fi infiintata in Ucraina…

- Nivelul de trai din Anglia va fi depașit de cel din Polonia pana in 2030 și apoi și de cel din Romania și Ungaria, daca politica economica a țarii nu se va schimba in mod semnificativ, se arata intr-o analiza publicata de Partidul Laburist, aflat in opoziție, scrie agenția Reuters, preluata de news.ro.La…