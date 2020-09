Adio, generație X. Bun venit, generație Chix! La inceput a fost generația cu cheia la gat. A urmat cea crescuta imediat dupa Revoluție, generația de sacrificiu. De-a lungul timpului le-au fost atribuie direct litere: X, Y, Z. Și probabil ca dupa ce vom termina alfabetul o sa incepem sa le atribuim nume, ca pe placuțele de la mașini, din trei litere. De fiecare data, la fiecare ciclu, fiecareigenerații i se atribuie o litera, ca o speranța sau un exercițiu de memorie. Ca sa ne fie mai ușor peste ani sa ținem minte care dintre ele a reușit. La care dintre ele speranțele adunate și reportate de la o litera la alta se implinesc! Care va fi generația… Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noi suntem cei vinovați de un Parlament dominat de impostori și un aparat administrativ adesea terifiant. Avem un stat capturat de șmecheri, penetrat de nepotism, frauda și pupincurism de care noi suntem vinovați. Da, noi.Ca sa fiu și mai clar: responsabilitatea e a unora dintre noi. Nu, nu cei care…

- Romania are un teritoriu, dar este mai mult decat niste kilometri patrati de teren. Romania are 30 de ani de la Revolutie, dar este mai mult decat un numar insumat de zile. Romania seamana cu ziarul BURSA. Ziarul BURSA are si el niste kilometri patrati de hartie tiparita cu care ar putea acoperi teritoriul…

- Fostul ministru al Educației, Mircea Miclea, susține ca afimația președintelui Klaus Iohannis despre ”generația pierduta de elevi” este o tampenie, iar președintele este ”un dobitoc, vai de viața lui”. "E un tampit. E un dobitoc! Vai de viata lui! Nu e nicio generatie pierduta. E de defetism de doi…

- "Este nevoie de susținerea in școli a invațamantului profesional și de o asumare atat la nivelul oficialilor cat și de catre angajatori a unui rol activ in domeniul pregatirii profesionale. Un electrician proaspat absolvent de școala profesionala este incadrat cu un salariul minim brut de 3500-4000…

- Marea provocarea a guvernanților este acum sa faca proiecte prin care sa ia realmente cele 80 de miliarde de euro, bani pe care președintele i-a obținut, pe hartie, de la Uniunea Europeana. Trecutul ne arata ca Romania sta prost la absorbția fondurilor europene. Iar acum avem nevoie de banii de la…

- "E ceva special pentru ca nu cunosteam clubul, in Romania am mai jucat la Steaua, unde am iubit suporterii si tot ce a fost acolo. Cand a fost sa vin la Iasi, fiica antrenorului, Luana, m-a contactat si mi-a zis ca clubul tatalui ei ma vrea, iar tatal ei va miza pe mine. Mi-a spus ca voi juca pentru…

- Artista acuza chiar intreaga familie Badalau de amenințari mafiote, iar intr-un interviu pentru Romania TV Claudia a marturisit ca s-a temut chiar pentru viața sa cand locuit in vila senatorului. Peste cinci zile va incepe și divorțul celor doi. Citeste si: Claudia Patrascanu, noi dezvaluiri…

- "Acum oamenii trebuie sa faca ceva, sa presteze ceva. Sunt in campanie electorala, ce o sa spuna? Sa spuna despre scandalurile de corupție in legatura cu achiziția de maști, echipamente de protecție pentru coronavirus? Ce o sa spuna, ca au o problema in ceea ce privește programele de agricultura…