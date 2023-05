Poliția Romana vrea sa renunțe la celebrele spargeri de uși cu berbecul, dispozitivul metalic folosit la descinderi de mascați. IGPR a scis la licitație un contract de achiziție de ciocane, de greutate mare. Conform anunțului postat pe site-ul de licitații publice, IGPR aloca 184.000 de lei pentru 88 de ciocane de greutate mare, „necesare pentru […] The post Adio, berbec! Mascații vor sparge ușile infractorilor cu… ciocanul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .