Comisarul european pentru Transporturi, Adina Valean, a declarat, joi seara, ca o institutie independenta ar trebui sa fie cea care face masuratorile pe Canalul Bastroe. Pana atunci, o echipa a Comisiei Europene care verifica porturile din Ucraina va face si cateva verificari pe Canalul Bistroe, iar raportul ar trebui sa soseasca in cel mult 10 zile. Adina Valean a vorbit, joi seara, la Antena 3 despre verificarile la Canalul Bastroe care ar trebui facute de un grup independent de experti. ”Comisia Dunarii care are in spate Comisia Europeana, poate sa vina cu un comitet de experti care sa propuna,…