Medicul Adina Alberts prezinta o noua terapie care pare sa dea rezultate in lupta cu noul tip de coronavirus SARS-CoV-2. In cadrul unei scurte expuneri pe pagina personala de Facebook, dr.Adina Alberts susține ca ucigașul COVID-19 ar putea invins simplu și rapid schema dezvoltata de o echipa de medici de la reputatul spital „Mount Sinai” din New York va fi pusa in aplinare la scara mare. ”Abia acum incepem sa ințelegem ce inseamna noul coronavirus! Medicina este uimitoare și nu de puține ori am constatat acest lucru, in practica mea zilnica. Boala care a ucis 188.000 de oameni la nivel mondial,…