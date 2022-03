Stiri pe aceeasi tema

- Rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau, la finele lunii februarie 2022, la nivelul de 41,877 miliarde euro, in scadere cu 2,85% fata de cele 43,106 miliarde euro inregistrate in luna precedenta, informeaza BNR, transmite AGERPRES . In cursul lunii au avut loc intrari de 3,228 miliarde…

- Teva, cu sediul in Israel, cel mai mare producator de medicamente generice din lume, a ajuns saptamana aceasta la un acord in valoare de 225 de milioane de dolari cu statul Texas, care cuprinde 150 de milioane de dolari in numerar si 75 de milioane de dolari in produse. Directorul general Kare Schultz…

- Grupul Daimler AG va fi redenumit oficial Mercedes-Benz Group AG marti, 1 februarie, la aproape un an dupa ce a fost anuntata separarea de grup a diviziei de camioane si autobuze, intr-o miscare despre care directorul general Ola Kaellenius spera ca va debloca valoare pentru actionari pentru producatorul…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat 5,2 miliarde de lei din capitalizare, respectiv 2,22%, in aceasta saptamana, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a inregistrat o crestere cu 110%, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES, capitalizarea…

- Prețul acțiunilor Ford au crescut cu pana la 4,6% ajungand la 25,59 de dolari, ducand valoarea companiei la un nivel record de 102 miliarde de dolari.In momentul scrierii acestui articol ele erau tranzacționate cu aproximativ 25,39 de dolari pe bursa de la New York.Creșterea prețului acțiunilor Ford…

- Consiliul de administrație al Evergent Investments, compania de investiții financiare cu o experiența de 30 de ani in piața romaneasca de capital, convoaca actionarii in data de 20/21 ianuarie 2022 sa participe la Adunarea generala extraordinara. Compania recomanda acționarilor sa consulte materialele…

- Elon Musk, cea mai bogata persoana din lume si director executiv al Tesla Inc., a declarat pe Twitter ca va plati mai mult de 11 miliarde de dolari in impozite in acest an, o suma care ar putea constitui o plata record catre Serviciul Fiscal al SUA. Dupa ce Musk a fost ales „Personalitatea Anului" de…

- Cetațenii din orașul Baia Sprie care doresc sa foloseasca lazi de compost pot sa le ridice de la Direcția de Lucrari Publice din cadrul Primariei. Sunt indemnați sa utilizeze astfel de lazi mai ales cei care locuiesc la casa și produc un volum mare de gunoi menajer care poate fi compostat. ”Informam…