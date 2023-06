Stiri pe aceeasi tema

- In weekend-ul ce tocmai a trecut, Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Deșeuri (ADID) Timiș a fost prezenta la doua evenimente culturale care s-au organizat in Timișoara – Road Patrol și Flight Festival. Cele doua evenimente s-au bucurat de un numar mare de participanți, chiar daca vremea a fost…

- In weekend-ul ce tocmai a trecut, Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Deșeuri Timiș a fost prezenta la doua evenimente culturale care s-au organizat in Timișoara – Road Patrol și Flight Festival. Cele doua evenimente s-au bucurat de un numar mare de participanți, chiar daca vremea a fost nefavorabila…

- In acest sfarșit de saptamana, ADID Timiș participa la doua festivaluri mari ce au loc in Timișoara, Flight Festival și Road Patrol MC Romania Bikers Festival. Participanții sunt așteptați la standul ADID, pentru a invața intr-un mod interactiv, cum se realizeaza separarea corecta a deșeurilor și de…

- In acest sfarșit de saptamana, ADID Timiș participa la doua festivaluri mari ce au loc in Timișoara, Flight Festival și Road Patrol MC Romania Bikers Festival. Participanții sunt așteptați la standul ADID, pentru a invața intr-un mod interactiv , cum se realizeaza separarea corecta a deșeurilor și de…

- In acest sfarșit de saptamana, ADID Timiș participa la doua festivaluri mari ce au loc in Timișoara, Flight Festival și Road Patrol MC Romania Bikers Festival. Participanții sunt așteptați la standul ADID, pentru a invața intr-un mod interactiv, cum se realizeaza separarea corecta a deșeurilor și de…

- In acest sfarșit de saptamana, ADID Timiș participa la doua festivaluri mari ce au loc in Timișoara, Flight Festival și Road Patrol MC Romania Bikers Festival. Participanții sunt așteptați la standul ADID, pentru a invața intr-un mod interactiv, cum se realizeaza separarea corecta a deșeurilor și de…

- Ateliere și instalații, concerte, ateliere de dans, tururi ghidate in expozițiile Art Encounters, sculptura, momente muzicale extraordinare și colaborari orchestrale marca Romanian Chamber Orchestra, un festival de arte performative, lansari de carte, festivaluri de muzica baroca, jazz contemporan prin…

- Asociația Codru Festival in parteneriat cu Fundația Triade transforma Cazarma U din Timișoara pe durata intregului an 2023 intr-un loc de intalnire și socializare in care poți admira arta contemporana și te poți bucura de muzica și relaxare. Codru Urban Garden, amenajata in curtea cladirii, este locul…