- Senatorul Viorel Badea, presedinte al Comisiei pentru romanii din afara granitelor si cap de lista al PNL pentru Diaspora, vorbeste, de la ora 14.00, la Adevarul Live, despre situatia privind sectiile de votare din strainatate, votul prin corespondenta si despre proiectul de lege privind amanarea alegerilor…

- Aproape 40.000 de romani din strainatate s-au inscris pentru votul prin corespondenta la alegerile parlamentare din luna decembrie. Termenul de inscriere in Registrul electoral ca alegator in strainatate prin corespondenta a expirat joi, la ora 24,00. Potrivit site-ului AEP, un numar total de 39.238…

- Presedintele Comisiei pentru romanii din afara tarii, Viorel Badea, atrage atentia ca pana acum doar 23.000 de romani din Diaspora s-au inregistrat pentru votul prin corespondenta, facand un apel catre compatriotii din strainatate sa se inregistreze cat mai repede, pentru ca pandemia ar putea duce la…

- Inscrierea la votul prin corespondența pentru romanii din Diaspora s-a prelungit. Din cauza ca organizarea secțiilor de votare in mai multe țari in care exista comunitați mari de romani nu va fi posibila in condițiile generate de pandemia de Covid-19, autoritațile de la București recomanda celor din…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a facut un apel catre romanii din diaspora sa se inscrie pentru votul prin corespondența pentru alegerile parlamentare din decembrie, avand in vedere ca nu exista nicio garanție ca se vor putea deschide secții de vot in strainatate din cauza pandemiei de coronavirus.

- Autoritatea Electorala Permanenta AEP informeaza ca, pentru alegerile parlamentare din acest an, pana la data de 19 august 2020, ora 15:00, a fost depasita borna de 2.500 de inregistrari ale alegatorilor romani din afara tariipe portalul www.votstrainatate.ro , dintre care 2101 au optat pentru votul…