- „Vor urma consecinte”, a precizat Anatoly Antonov, ambasadorul Rusiei la Washington dupa ce fortele militare ale Statelor Unite, Regatului Unit si a Frantei au atacat mai multe depozite chimice in Siria.

- Casa Alba a declarat vineri ca SUA sunt convinse ca Siria se afla in spatele atacului chimic din localitatea Douma, dupa ce serviciile secrete le-ar fi demonstrat ca afirmația Rusiei potrivit careia atacul ar fi fost regizat nu este adevarata, noteaza Reuters.

- Reprezentantul permanent al Rusiei la ONU, Vasili Nebenzia a declarat ca Statele Unite se vor confrunta cu consecințe grave in cazul utilizarii forței in Siria ca raspuns la recentul atac chimic din Gouta de Est, transmite RIA Novosti. „Pe canalele corespunzatoare, am transmis deja parții americane…

- Erdogan, Putin și Rohani s-au intalnit la Ankara pentru a discuta situația din Siria. Presedintii Turciei, Rusiei și Iranului au participat la un summit in urma caruia s-au angajat sa coopereze pentru a ajunge la o “incetare a focului durabila” in Siria, citeaza Agerpres un comunicat remis la sfarșitul…

- Ministrii de externe ai Rusiei, Iranului si Turciei s-au reunit vineri la Astana, capitala Kazahstanului, pentru a discuta despre situatia din Siria, relateaza AFP, citand surse oficiale, scrie agerpres.ro. In cursul acestor noi convorbiri 'va fi examinata situatia din teren', precum si 'succesele…

- Președintele turicie, Recep Tayyip Erdogan, acuza ca Statele Unite lucreaza impotriva intereselor Turciei, Iranului și, posibil, a Rusiei, in nordul Siriei, unde americanii trimit suport militar pentru forțele kurde. ”Daca SUA susțin ca vor trimite 5.000 de camioane și 2.000 de avioane cargo pline de…

- Luna trecuta, Turcia a lansat campania aeriana și terestra "Ramura de maslin" impotriva milițiilor kurde YPG, in regiunea nordica Afrin. Acest lucru a determinat Iranul sa solicite președintelui turc Erdogan sa opreasca ofensiva sa militara devastatoare, care s-a soldat cu mai multe victime in ultimele…