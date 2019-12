Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Ceaușescu și soția lui Elena au fost doua persoane importante in țara noastra, dar care au iubit dintotdeauna luxul și vacanțele extravagante. Cei doi soți aveau mai multe locuințe in țara, iar oriunde mergeau in vacanța aveau un loc unde sa inopteze

- Simona Halep este laudata de jurnaliștii de la Tennis Head pentru felul in care iși respecta țara, relateaza ziare.com.Intr-un articol despre Simona Halep, jurnaliștii americani remarca dragostea pe care jucatoarea de tenis o are fața de țara și fața de conaționali."Simona Halep nu a dorit niciodata…

- Benone Sinulescu și Irina Loghin sunt doi dintre cei mai apreciați și iubiți artiști de muzica populara, cu un succes rasunator atat in țara, cat și in strainatate. De ceva timp insa, se zvoneste ca intre Benone si artista Irina Loghin ar fi fost mai mult decat o relatie profesionala. Interpretul de…

- Benone Sinulescu este, cu siguranța, unul din cei mai iubiți și apreciați artiști de muzica populara din Romania. Bineințeles, la fel ca mulți alți artiști, in tinerețe acesta a fost un barbat foarte curtat de femei. Spre nefericirea acelor doamne și domnișoare care iși doreau sa existe ceva intre ele…

- Scene de groaza s-au petrecut sambata in timpul unui spectacol de circ in Hunedoara. O tanara acrobata a fost ranita grav in timpul unei demonstratii, anunța Adevarul.ro. Oamenii care au venit cu...

- Cantareata Lady Gaga (33 de ani) a dezvaluit adevarul despre relatia dintre ea si actorul Bradley Cooper (44 de ani), despre care au existat numeroase zvonuri ca ar forma un cuplu nu doar in filmul de succes „A Star is Born“.

- Deși este foarte tanara, are deja multa experiența in dragoste. Jurata de la Vocea Romaniei are la activ un mariaj nereușit care a facut-o sa sufere enorm, dar care a și facut-o sa compuna atat de frumos. Ce adevar dureros a asuns pana acum relația cu Andi Banica? Irina Rimes, despre relația cu fostul…

- Intr-una dintre emisiunile Acces Direct la care a fost invitata, in urma cu doua saptamani, intrebata fiind daca stie ceva despre o relatie mai mult decat de prietenie dintre tatal sau si Nicusor Iordan, Anamaria Preda a raspuns afirmativ.