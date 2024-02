Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela și Ionuț vor sa afle ce s-a intamplat cu cele doua surori mai mari. Fetele au fost adoptate la varste fragede. Copilele ar fi ajuns atunci in Cipru, iar de ani buni, familia nu mai știe nimic de ele.

- Gina a murit in urma cu opt luni, in apartamentul ei din Targu Mureș. Acum, la aproape un an de la tragedie, familia nu are liniște și il acuza pe iubitul femeii ca i-ar fi facut ceva. Erau impreuna de aproape doi ani, timp in care partenerul ei ar fi influențat-o negativ.

- Elena a cerut ajutorul la Acces Direct pentru a-și salva fratele. Acesta locuiește impreuna cu soția care ii vrea raul și ii interzise sa vorbeasca cu alte persoane. Femeia este disperata și a cerut ajutorul autoritaților, dar nu a avut loc nicio schimbare.

- Președintele Chinei, Xi Jinping, a primit marți scrisoarea de acreditare a noului ambasador al Romaniei in China, Dan-Horia Maxim, cat și ale ambasadorilor din alte 41 de state. Intr-o alocuțiune rostita in Marea Sala a Poporului din Beijing in fața șefilor de misiuni diplomatice, Xi a transmis urari…

- „Casa iubirii”, sezonul 2 a ajuns aseara la final. Marii caștigatori au fost desemnați Mihaela și Radu, fiecare a caștigat 75.000 de lei in finala emisiunii difuzate pe Kanal D. Dupa o calatorie plina de emoție, aseara, show-ul „Casa iubirii” de la Kanal D si-a desemnat caștigatorii celui de-al doilea…

- Elena il acuza pe barbatul cu care este inca casatorita ca i-a interzis sa iși vada copiii. Micuții au ramas la soacra ei, dupa ce femeia a avut o problema medicala. Ba mai mult, Elena il acuza pe partenerul ei și ca a fost violent și ca a ajuns sa iși distruga familia din cauza dependenței de jocuri…

- Un barbat se ia la tranta cu patronul. In loc de bani, acesta, dar și alți angajați au primit amenințari. Bogatașului nici ca ii pasa ca omul nu are ce sa le puna copilașilor pe masa, in preajma sarbatorilor de iarna.