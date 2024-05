Stiri pe aceeasi tema

- A trecut o luna de cand Andreea Morega a fost ucisa de Mirel Dragomir, in Timișoara. Familia studentei de la Medicina nu iși poate reveni din șoc. Parinții ei sunt copleșiți de durere și spera ca, intr-un final, sa se faca dreptate.

- Fratele lui Flori a fost spulberat in urma cu patru luni de un șofer care ar fi incurcat frana cu accelerația. Barbatul a fost lovit din plin, iar de atunci este in continuare in stare grava la spital.

- Artistul Ini nu mai știe nimic de familia sa. Soția lui a decis sa plece in Anglia și nu a mai vrut sa se intoarca in țara, apoi l-au urmat și cei doi copii. Barbatul in varsta de 70 de ani iși dorește sa-i revada dupa atația ani.

- Un caz intens mediatizat la inceputul anului a adus in atenție cazurile de parinți care iși retrag copiii de la școala, pentru a invața de acasa, in sistemul home schooling. Doi parinți din județul Bihor, care nu și-au mai trimis copiii la școala, au fost condamnați la inchisoare cu amanare. Inspectoratul…

- Peste 40.000 de copii din Regiunea Sud-Vest Oltenia aveau, la nivelul anului 2021 – 2022, cel puțin un parinte plecat sa munceasca in strainatate. Este de 10 ori mai mult decat au inregistrat statisticile oficiale ale ANPDCA pentru aceeași perioada, arata un studiu național complex, realizat de Organizația…

- Doamna Vera a vazut un anunț pe internet și a sunat pentru ca a dorit sa fie bona pentru doi parinți care cautau un astfel de serviciu. S-a ințeles cu un cuplu sa aiba grija de o fetița de numai 7 luni. Cei doi parinți i-au dat fetița Verei și au plecat la munca in strainatate.

- Situația parinților a caror fiica a fost drogata șo lovita in repertate randuri se complica. Mama unuia dintre presupușii agresori a decis sa-și spuna parerea cu privire la cazul prezentat la Acces Direct. Femeia neaga toate acuzațiile și afirma ca cei doi iși doresc sa devina cunoscuți cu ajutorul…

- Marius, un barbat in varsta de 44 de ani din județul Timiș, este disperat și cere ajutor! Marius nu și-a mai vazut fetița de 12 ani. Soacra și soția lui i-au interzis. Iata ce declarații a facut acesta in ediția de astazi, 14 februarie 2024, de la Acces Direct!