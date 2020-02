Adevărul despre poluarea din Sectorul 1 al Capitalei Singura instituție care a raspuns și a luat și unele masuri a fost Garda Naționala de Mediu. Spre exemplu, in vara anului 2016, Garda Naționala de Mediu a impus IRIDEX “un numar de 21 de masuri, cu termene de conformare, aplicand și o sancțiune contravenționala, in valoare de 100.000 lei.” Dupa alte 6 luni, Garda a constatat ca nivelul de hidrogen sulfurat este in continuare peste limitele admise și a dispus inchiderea definitiva a primelor 5 celule. Restul autoritaților se fac ca nu vad poluarea și nu iau nicio... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

