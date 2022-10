Stiri pe aceeasi tema

- Presa de stat rusa a anunțat in termeni criptici ca ucrainenii din teritoriile ucrainene ocupate pe care Rusia intenționeaza sa le anexeze vor putea fi incorporați forțat sa lupte in forțele armate ale Moscovei, transmite Hotnews . Interfax , una dintre agențiile de presa rusa, anunța de exemplu ca…

- Separatistii rusi au anuntat marti ca au programat timp de cinci zile, intre 23 si 27 septembrie, referendumuri pentru unirea cu Rusia a republicilor autoproclamate in regiunile ucrainene Donetk, Lugansk si Herson, informeaza presa de stat de la Moscova si oficialitati locale, conform agentiilor Reuters,…

- Prezentatoarea de televiziune Olga Skabeeva, considerata „papușa de fier” a lui Vladimir Putin, a decis sa spuna rușilor adevarul despre razboiul din Ucraina, provocand un moment de consternare vizibila in emisiunea sa de la Rossiya-1. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Expertii ucraineni in medicina legala au exhumat pana acum 146 de cadavre, majoritatea ale unor civili, din groapa comuna descoperita in apropiere de orasul Izium, in estul Ucrainei, iar unele dintre ele poarta semnele unei morti violente, a declarat luni guvernatorul regional, relateaza Reuters. Presedintele…

- Succesul contraofensivei ucrainene a obligat soldații ruși sa se retraga in graba și a mutat linia frontului aproape de granița. Lovita deja de cateva atacuri ucrainene in cele aproape 7 luni de razboi, confruntata cu o criza a refugiaților, regiunea Belgorod se teme acum sa nu devina parte direct implicata…

- Convoiul auto in care se deplasa președintele Rusiei, Vladimir Putin, a fost atacat, a fost informația care a fost publicata de tabloidul britanic The Sun, preluata de pe un canal Telegram anonim, pe 14 septembrie. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agenția TASS , a negat informația.…

- Liderul cecen Ramzan Kadirov a criticat dur armata rusa pentru retragerea din Harkov și cere rastit explicații Moscovei, potrivit Meduza.io. Duminica, Kadirov și-a adaugat vocea unui acest cor din ce in ce mai mare de critici, atacand Ministerul rus al Apararii pentru retragerea forțelor de ocupație…

- Dictatorul belarus și cel mai bun prieten al lui Putin, Aleksandr Lukașenko, a ordonat armatei si politiei sa se implice la recoltare. De asemeena, acesta a criticat autoritatile locale pentru ritmul slab al campaniei de recoltare, potrivit Anticoruptie.md . Expertul militar ucrainean Oleg Jdanov sustine,…