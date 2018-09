Stiri pe aceeasi tema

- Super taifunul Mangkhut a ajuns in noaptea de vineri spre sambata pe uscat in nordul Filipinelor. Furtuna este insotita de rafale de 330 km/h si ploi torentiale care ameninta mai multe milioane de oameni, potrivit serviciului meteorologic PAGASA.

- Primaria Timișoara a cheltuit in acest an peste 12 milioane de lei pentru continuarea lucrarilor la Spitalul de Copii “Louis Țurcanu”. Potrivit primarului Robu, cinci milioane de lei vor fi decontați de Guvern, prin Ministerul Sanatații. Banii vor ajunge in conturile municipalitații in doua tranșe,…

- O epidemie de legioneloza, forma severa a pneumoniei, ia amploare in nordul Italiei. Au fost inregistrate pana acum 200 de imbolnaviri si trei oameni au murit. Autoritatile inca incearca sa afle sursa contaminarii.

- Aproximativ 2,9 milioane de elevi incep luni scoala in intreaga tara. Anul scolar are 34 de saptamana si se va incheia in 14 iunie 2019, dupa 168 de zile lucratoare. Potrivit statisticilor, aproape 3.900 de unitati nu au autorizatie sanitara de functionare, iar 20 la suta dintre cladirile in care vor…

- La 9 septembrie 1976 a incetat din viata Mao Zedong, presedinte al Chinei in perioada 1949-1959. In 1966 a initiat asa zisa „revolutie culturala”, o directie politica dura (maoism), caracterizata prin voluntarism si cultul personalitatii (n. 26 decembrie 1893), transmite Descopera.

- O fetita in varsta de 12 ani a murit, joi, dupa ce s-a inecat pe o plaja din Mangalia, fiind a 23-a victima ce isi pierde viata in valurile marii de la inceputul acestui sezon estival, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- In cursul anului 2017, in Uniunea Europeana au fost inregistrate mai multe decese decat nasterile (5,3 milioane de decese si 5,1 milioane de nasteri), ceea ce inseamna ca schimbarea naturala a populatiei UE a fost negativa, a informat marti Eurostat.

- Doliu in lumea cinematografiei! Milioane de romani l-au admirat. A murit un cunoscut actor Actorul canadian Daniel Pilon, cu o bogata cariera de peste 50 de ani, dar mai cunoscut pentru rolul sau din serialul Dallas, a murit la varsta de 77 de ani. Daniel Pilon a jucat rolul lui Naldo Marchetta, un…