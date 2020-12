Adevărata dimensiune a TRAGEDIEI sanitare: ”România a pierdut un avion plin cu oameni. Zilnic. Timp de o lună” Octombrie 2020 a fost cea mai neagra luna octombrie din ultimii zece ani pentru ca au murit cu 27% mai mulți oameni decat media ultimului deceniu. Conform datelor prezentate de Institutul Național de Statistica, in octombrie 2020 au murit 27.491 romani. In aceeași luna a lui 2019 au murit 21.079. Asta inseamna o creștere a mortalitații cu 30,4% fața de acum un an. Media mortalitații pentru octombrie in perioada 2011-2019 este de 21.594. ”In octombrie 2020 au murit cu 27% mai mulți decat media ultimilor 9 ani. Dispersia mortalitații pe 2011-2019 (oct.) este de maxim 6-7%. Adica intr-un an rau,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

