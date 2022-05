Ucraina nu va adera la Uniunea Europeana mai devreme de „15 sau 20 de ani”, a estimat duminica ministrul francez pentru afaceri europene Clement Beaune, relateaza BBC . ”Trebuie sa fim sinceri. Daca spunem ca Ucraina va intra in UE in sase luni, un an sau doi ani, am minti. Nu ar fi adevarat. Vor fi sigur 15 sau 20 ani, este foarte mult”, a declarat Beaune, pentru postul Radio J. din Paris. In schimb, Ucraina poate intra in ”comunitatea politica europeana” propusa de presedintele francez Emmanuel Macron, care ar putea-o ajuta mai repede la integrarea cu blocul, a mai spus Beaune. „Nu vreau sa…