Adelina Pestrițu diagnosticată cu COVID-19! ”Îmi este teamă pentru mine și pentru ai mei” Frumoasa Adelina Pestrițu a anunțat ca testul COVID-19 pe care l-a facut a ieșit pozitiv. Vedeta online-ului ține sa-i linișteasca pe cei ce sunt ingrijorați din cauza situației sale medicale ca starea sa de sanatate este buna, dar ca are temeri privind acesta neplacuta situație. Vedeta a ajuns cu mașina personala la spital. In momentul anunțului aștepta sa fie preluata de cadrele medicale de specialitate. In urma cu ceva zile, Adelina Pestrițu a intrat in contact cu o persoana care avea COVID-19. In prima instanța, atat ea, cat și toți membri familiei sale s-au testat. Uimitor, Virgil Șteblea,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

