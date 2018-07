Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali a luat foc dupa ultima escapada a lui Florin Tanase: ”Caracterul tau ala e!”. Florin Tanase, capitanul echipei FCSB, a petrecut nopțile trecute in compania lui Harlem Gnihere și a lui Billel Omrani, in Centrul Vechi. Imaginile cu Florin Tanase „rupt” de beat l-au enervat pe Gigi Becali.…

- Insarcinata in aproape patru luni, Adela Popescu a dezvaluit ce lucru nu mai poate sa faca de cand a aflat ca va deveni mamica pentru a doua oara, dar și ce probleme intampina de cateva zile. Amanuntul a ieșit la iveala in cadrul unui interviu cu Libelula și Speak. Cei doi artiști au lasat sa […] The…

- Adela Popescu este insarcinata cu cel de-al doilea copil si deja a inceput sa aiba pofte de graviduta. Joi noapte a publicat mai multe filmari pe o retea de socializare in care apare Radu Valcan. Sotul ei este foarte grijuliu si fiecare dorinta a proaspetei mamici este porunca pentru el, asa ca Radu…

- Amnezia in sarcina și in perioada post natala nu trebuie sa te ingrijoreze. Este o stare ce apare frecvent inca din timpul sarcinii și poate afecta viitoarele mamici din al doilea trimestru. Oamenii de știința spun ca amnezia este strans legata de modificarile hormonale care apar in timpul sarcinii,…

- Chiar daca e insarcinata deja in șase luni, Pippa n-are de gand sa renunțe la ținutele stilate cu care ne-a obișnuit pana acum. Și-a adaptat, intr-adevar, stilul vestimentar la noua condiție fizica, insa are grija ca aparițiile ei sa fie in continuare fara cusur! Outfit sic! Am vazut-o la nunta lui…

- Laura Cosoi are foarte mare grija sa se simta bine atat pe perioada sarcinii. cat și dupa ce va edeveni mamica. Actrița Laura Cosoi mai are puțin și devine mamica pentru prima oara . Vedeta va aduce pe lume o fetița, fruct al mariajului pe care il are cu Cosmin Curticapean . Pentru a se simți cat mai…

- In ciuda faptului ca multe persoane nu considera consumul moderat de alcool un pericol de-a lungul sarcinii, medicii descurajeaza consumul de alcool de catre femeile insarcinate si chiar si de catre cele care incearca sa conceapa.

- Consumul unei cantitați mari de zahar in timpul sarcinii ar putea afecta creierul copilului, a constatat un nou studiu, potrivit iflscience.com. Studiul este publicat in American Journal of Preventative Medicine. Studiul s-a bazat pe analizarea datelor a peste 1.000 de femei gravide și copiii acestora,…