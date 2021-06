Adda și Cătălin Rizea, incident în trafic: „Am intrat în el. Dar am făcut amiabilă” Adda și Catalin Rizea au fost protagoniștii unui incident in trafic. Artista și soțul ei au povestit cum au reușit sa-și loveasca mașinile unul altuia. Adda și soțul ei, Catalin Rizea, au avut parte de un mic accident rutier și au povestit totul pe InstaStory. Artista a publicat și o fotografie amuzanta, insoțita de un mesaj in același spirit de gluma. „Ia uitați-l pe Domnul Caz Social Catalin Cel Iubit De Mame Și Matuși Rizea cum exagereaza… Bine, adevarul e ca acum doua zile i-am lovit mașina…de fapt, ne-am lovit mașinile. Ca am intrat in el. Dar am facut amiabila!”, a scris Adda. La randul… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

