Adalia lanseaza “I Choose”, un cover dupa piesa Alessiei Cara

Stiri pe aceeasi tema

- De cand și-a gasit perechea și traiește o frumoasa poveste de iubire alaturi de Cleopatra Stratan, Edward Sanda știe “Ce le place fetelor”! Artistul lanseaza Ce le place fetelor, a treia piesa de pe EP-ul sau, Scantei in mintea mea. Piesa este un featuring cu Anastasia, cunoscuta publicului datorita…

- Una dintre cele mai de succes artiste din Romania și un model pentru mulți tineri, Alina Eremia, lanseaza un nou single, Dependența mea. Piesa vorbește despre dependențe și atașarea fiecarui om de activitați sau lucruri care pot fi considerate superficiale. Din dorința de a ramane in permanența conectați…

- In premiera in Romania, IOVA a acceptat provocarea casei de producție de a lansa 26 de piese in anul 2021. Cate una la 2 saptamani, „BI-POLAR”, povestea celor 26 de piese, trece ascultatorul prin 4 etape din viața artistei. PEOPLE, SEARCHIN, HER și SELF. „Roadblock” este piesa care deschide actul 1,…

- Adalia lanseaza un super cover dupa piesa Paparazzi de la Lady Gaga. Tanara artista talentata a ales, de aceasta data, o piesa cantata in stilul sau unic, demonstrand din nou ca are un timbru fermecator. Povestea este spusa din perspectiva unei fete care iubește și care devine cel mai mare fan al baiatului…

- Vorbim impreuna, ne intelegem separat… Sentimentul pe care multi oameni il traiesc in relatiile lor de dragoste este descris perfect in noua piesa a Danielei Matei – Vorbim Impreuna. Daniela Matei este noua artista a casei de discuri The One Records, cu un timbru radio friendly si o imagine de girl…

- “Cu dor de festivaluri, de prieteni și de muzica buna am colaborat cu bunul meu prieten Victor Stan și am lansat “Better Days”, o piesa diferita fața de producțile mele anterioare”, a spus Celia. Celia este o bine cunoscuta artista internaționala care a colaborat in trecut cu Shaggy, Kaye Styles, Chris…

- Bloggerul și antreprenorul Cristian China Birta lanseaza ”Ce ne facem dom‘le, cu influencerii aștia?”, o carte despre influencer marketing destinata atat celor care activeaza in mediul de business, marketing și comunicare, cat și tuturor celor curioși sa afle raspunsul la intrebarea din titlu. Intr-o…

- Alexandra Stan lanseaza un nou single in limba romana, „Aleasa”, la un an distanța de hitul „Obsesii”, melodie care se regasește in continuare in topul celor mai difuzate piese din Romania. Aceasta este prima piesa pe care Alexandra Stan o lanseaza dupa experința SURVIVOR ROMANIA, artista lansand și…