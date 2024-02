Proiectul ratat de la Roșia Montana naște noi controverse: Statul a ținut secrete documentele legate de proiect. Acuzațiile vin de la Mining Watch Romania. Guvernul Romaniei a raspuns deja cu primele declarații in legatura cu decizia iminenta in arbitrajul dintre Gabriel Resources și Romania pe subiectul Roșia Montana. Aceste declarații vin in contextul unei posibile despagubiri estimate la 2 miliarde de dolari pe care Romania ar putea fi obligata sa o plateasca companiei miniere. Tribunalul arbitral a ajuns la o decizie, comunicand-o deja ambelor parți. In cazul in care parțile sunt de acord,…