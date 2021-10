Stiri pe aceeasi tema

- Diana PARPALEA Ce au in comun: Sputnik 5, meteoritul care lovește pamantul la cațiva kilometri de Odesa și lansarea CD-ului cu George Enescu? Ziua de 19 august 1881. Tot in aceeași zi, Romania devine regat. Toate acestea s-au intamplat in ziua in care George Enescu s-a nascut. Spectacolul „Jurjac”,…

- Subsemnatul Emilian Stelian Burlacu, director executiv al Politiei Locale a municipiului Rm. Sarat, referitor la articolul dumneavoastra aparut in cotidianul ,,Opinia” din data de 29.09.2021, sub titlul „Doi sefi ai Politiei Locale ramnicene, sanctionati ca au hartuit o angajata’’, va aducem la cunostinta…

- Medicul Octavian Jurma trage un semnal de alarma și arata ca la fiecare șapte minute un roman moare din cauza Covid-19. Jurma susține ca ”traim raiul negaționiștilor” și faptul ca avem o rata de mortalitate atat de mare reprezinta un preț prea mare pentru relaxarea din vara. ”Traim in raiul…

- Consumul de energie electrica ar putea fi rationalizat in Brazilia, din cauza secetei care a lovit tara in ultima perioada, spune vicepresedintele tarii, Hamilton Mourao. El i-a contrazis, astfel, pe alti oficiali brazilieni care au spus ca o astfel de masura nu este necesara.

- .Traim o epoca a fricii. Frica de moartea e mai vie ca oricand. Recunoscuta sau nu, pandemie a ucis doua milioane de oameni pe Terra și e in urcare. Frica, mai ales la persoanele vulnerabile, varstnice mai ales, a intrat an case. Frica este adesea paralizanta. Poporul spune despre cineva ca a murit…

- Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania (CNAIR) a anunțat restrictii de circulatie pentru mașinile de mare tonaj, in zilele de joi, vineri si sambata, pe intreaga retea rutiera, exceptand judetele Harghita, Neamt, Suceava si Botosani. Masura a fost luata din cauza caniculei.…

- Ploile abundente au intarziat cu mult perioada de recoltare a cerealelor, cel puțin in cazul graului."Intram cu combinele in grau, recoltam toate parcelele pe care le avem, in funcție de vreme trebuie sa avem cantitați de precipitații scazute ca sa reușim sa le recoltam", a afirmat Diana Elena Rusu,…