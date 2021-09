Stiri pe aceeasi tema

- Copreședintele USR PLUS, Dacian Cioloș, a facut, joi, primele declarații dupa ce a ciștigat primul tur al alegerilor interne din partid, in competiția cu Dan Barna și Irineu Darau. "Suntem inca in campanie interna. Dupa acest prim tur, știți rezultatele. Jocul e deschis, orice se poate intampla.…

- Dacian Cioloș a caștigat primul tur al alegerilor din USR PLUS cu 46% din voturi, in timp ce Dan Barna a obținut 43,9%. Cel de al treilea candidat, Irineu Darau, a obținut 10,1%. Pentru ca niciunul dintre candidați nu a obținut 50%+1 va fi organizat al doilea tur de scrutin. „Din 44.114 colegi cu drept…

- Irineu Darau, candidat la functia de presedinte al USR-PLUS, solicita suspendarea procesului de vot deoarece pot vota oameni care nu au dreptul. Acesta acuza ca, in caz contrar, va apela la toate caile statutare si legale pentru clarificarea situatie.

- Este scandal uriaș in USR PLUS. Mai mulți membri, in frunte cu Irineu Darau, cel de-al treilea candidat la președinția formațiunii cer suspendarea votului, dupa ce peste 800 de persoane, foști membrii, suspendați in trecut din USR sau PLUS ar fi primit link-ul care le-a permis sa iși exprime votul.…

- Scandal și acuzații de frauda la alegerile pentru președintele USR-PLUS: „Vorba lui Drula: Barna-Ghinea, s-a terminat!” Scandal și acuzații de frauda la alegerile pentru președintele USR-PLUS: „Vorba lui Drula: Barna-Ghinea, s-a terminat!” Dupa ce a fost suspendat, miercuri, in urma unor acuzații de…

