Acuzație BOMBĂ la adresa chestorului Mihăilă, șeful de la Imigrări! „Stresul”, combătut cu niște Solitaire! De ceva vreme se tot discuta, in Romania, despre Schengen. Mai ales dupa ce s-a aflat ca țarii noastre i-a fost spulberat din nou visul de a adera la zona de libera circulație, urmare a votului din Consiliul Justiție Afaceri Interne (JAI), reacțiile au curs zile la rand. Ei bine, in tot acest context, sindicaliștii […] The post Acuzație BOMBA la adresa chestorului Mihaila, șeful de la Imigrari! „Stresul”, combatut cu niște Solitaire! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea, fostul lider PSD, iese la rampa cu un mesaj dur la adresa președintelui Iohannis. Totul, dupa ce Romania a ratat intrarea in Schengen, ca urmare a poziționarii Austriei, iar liderul de la Cotroceni a spus, recent, de la Bruxelles, ca nu va exista un boicot la adresa acestei țari din partea…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, 14 decembrie, inaintea Summitului Uniunea Europeana - Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est, ca singura cale de a rezolva problema aderarii Romaniei la Schengen este diplomatia. „Nu va exista un boicot la adresa Austriei din partea statului sau autoritatilor…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la Bruxelles, ca nu va exista un boicot din partea statului roman la adresa Austriei, referindu-se la declarațiile lui Marcel Ciolacu, care anunțase ca Romania iși va folosi dreptul de veto impotriva Austriei care iși dorește președinția OSCE. Șeful…

- Clotilde Armand a rabufnit și lanseaza acuzații dure la adresa Guvernului. Mai exact, aceasta sustine ca Guvernul a ”plagiat” programul de la Sectorul 1 pentru acordarea unui sprijin anticriza populatiei, printr-o ordonanta de urgenta, in timp ce consilierii PNL si PSD intarzie “nepermis de mult” punerea…

- Presedintele Bulgariei, Rumen Radev, a declarat joi ca este „total ilogic” ca Bulgaria si Romania sa ramana in afara spatiului Schengen in mijlocul unei crize de securitate europeana, referindu-se la invazia Rusiei in Ucraina, transmite EFE. ”Este extrem de ilogic, in conditiile unei crize de securitate,…

- Presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, considera ca votul dat in Consiliul JAI de Austria si Olanda impotriva aderarii Romaniei si Bulgariei la Schengen este "o nedreptate" la adresa tarii noastre, Austria avand "o pozitie ostila" fata de Romania.

- Consiliul Național Maghiar cere autonomia maghiarilor in Romania: ”Incitari la ura si discursuri de ura la adresa maghiarilor au avut loc si la nivel de prim-ministru si de presedinte de stat” Consiliul Național Maghiar cere autonomia maghiarilor in Romania: ”Incitari la ura si discursuri de ura la…

- Europarlamentarul Maria Grapini susține ca Romania ar putea cere, la Curtea Europeana de Justiție, acordarea de despagubiri din partea Olandei pentru prejudiciile economice cauzate de opoziția pentru intrarea in Schengen. Premierul Nicolae Ciuca le-a cerut, insa, europarlamentarilor romani sa nu cumva…