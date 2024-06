Stiri pe aceeasi tema

- ■ din cauza pierderii alegerilor locale la Roman, unde USR nu a obținut decat doar doua mandate de consilier local, Biroul Politic Județean a decis excluderea viceprimarului Radu Samson din partid ■ pe cale de consecința Radu Samson ar pierde mandatul de consilier local și viceprimar n Radu Samson…

- ■ pe grupurile de WhatsApp ale directorilor de școli circula adresa cu nr. 28886 din 5 iunie 2024 a Ministerului Educației Naționale ■ prin aceasta se reglementeaza modul in care vor fi suspendate cursurile in școlile/clasele in care se organizeaza secții de votare ■ decizia de intrerupere a cursurilor…

- Actualei clase politice, care difera net de cea a ultimului deceniu al secolului XX, i se pot reprosa multe lucruri, printre care predomina lipsa de onestitate si clarviziune. Incalcita batalie electorala, care se proiecteaza in anul acesta, are menirea sa ne bage mai adanc in tunelul intunecos al unui…

- ■ manastirea roaga pentru sprijin in refacerea locuințelor monahale distruse in incendiu ■ donațiile se pot face in contul manastirii de la BCR Tg. Neamț sau in bunuri ■ Dragi credincioși și oameni de bine, Manastirea Varatec, o oaza de spiritualitate și rugaciune situata in județul Neamț, a fost lovita…

- Acum, in mai 2024, spre deosebire de februarie 2022, stim cu totul altceva despre cauzele agresiunii ruse din Ucraina, despre responsabilitațile celor implicati direct sau indirect, despre efectele reale ale acestor evenimente si care trebuie sa fie realele noastre ingrijorari. Nu mai suntem in perioada…

- La data de 4 mai a.c., in jurul orei 05:20, polițiștii din cadrul Biroului Județean Poliție Transporturi Neamț au fost sesizați despre producerea unui accident feroviar, in localitatea Sabaoani. In urma cercetarilor efectuate de polițiști a rezultat ca trenul Regio, care circula pe ruta Bacau- Iași,…

- ■ cheia unui apartament a fost copiata la un service, dublura fiind folosita la spargerea locuinței persoanei care-și lasase mașina la reparat Cadrele Politiei municipiului Roman au fost sesizate, la data de 8 aprilie 2024, in jurul orei 15.00, de catre un barbat, in varsta de 71 de ani, din orasul…

- Dupa doi ani de razboi in Ucraina, omenirea a obosit sa mai spere ca liderii ei au vreo preocupare de a se incheia o pace cu orice pret, insa vad ca, in realitate, acesti lideri doresc doar razboi, cu orice pret. Ultima asteptare este aceea a alegerilor din Rusia si din SUA, care sa scoata […] Articolul…