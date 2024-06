Stiri pe aceeasi tema

- Ploile continua in mare parte a jului Neamț. Specialiștii din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie au emis o noua avertizare cod galben care anunța furtuni și vijelii, de aceasta data fiind vizata doar zona de munte, jumatatea de vest a județului Neamț. Atenționarea este valabila pe 14 iunie,…

- Meteorologii au prelungit, marti seara, Codurile portocalii de furtuni valabile in mai multe judete din Moldova, unde se vor semnala grindina de dimensiuni medii, frecvente descarcari electrice, vijelie si averse torentiale ce vor depasi 30 l/mp.

- Dupa temperaturi de peste 30 de grade, ANM anunța ca vremea se va schimba in toata țara. Se vor inregistra ploi, furtuni, descarcari electrice și chiar grindina. „Instabilitatea atmosferica va fi in creștere”, spun meteorologii.

- Meteorologii avertizeaza ca vor fi averse vijelii și grindina in mai multe zone din nordul, nord-vestul și centrul Romaniei. Administrația Naționala de Meteorologie a emis cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata.

- Noi caderi de grindina au fost inregistrate, luni, in mai multe zone din tara. Meteorologii au emis mai multe avertizari nowcasting de fenomene periculoase, in continuare unele localitati fiind sub avertizari cod galben, relateaza News.ro. Nici in urmatoarele zile nu se indreapta vremea, a anunțat Elena…

- Interval de valabilitate: 25 aprilie, ora 10 – 26 aprilie, ora 06Fenomene vizate și zone afectate: conform textuluiIn intervalul menționat, va ploua in sudul, centrul și estul țarii. Vor fi mai ales averse, care in regiunile sud-estice vor fi insoțite de descarcari electrice, intensificari de scurta…

- Ploi și furtuni cu fulgere in aceasta dupa- amiaza, cerul va avea innorari și vor fi averse in Muntenia, Oltenia, Transilvania și Moldova, local in Dobrogea și izolat in celelalte regiuni. In sud-est aversele vor fi insotite de descarcari electrice si vor fi conditii de grindina; Pentru intervale…

- Furtuna Renata a lovit puternic Romania: zapada, grindina și furtuni violente, dupa canicula Furtuna Renata, care a facut prapad in Europa, a lovit Romania! Dupa doua saptamani cu temperaturi record, aproape de pragul de canicula, in multe zone din țara a venit iarna, cu ninsori care au cazut peste…